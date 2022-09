La défense de Francis Vandy conteste la préméditation et plaide la provocation

Me Julien Charles et Me Nabil Khoulalène contestent la circonstance aggravante de préméditation. "Rien dans le dossier ne permet de démontrer qu'on l'a informé que des intrus se trouvaient sur son terrain", insiste Me Charles.

L'avocat a démontré, avec le chronomètre de son téléphone, que la conversation racontée par l'appelant et l'épouse de l'accusé, tient la route en moins de vingt-deux secondes.

L'appelant, un voisin de l'étang, a déclaré qu'il avait dit à l'épouse de l'accusé qu'il était rentré de vacances et qu'il partait faire du parapente le lendemain. L'épouse de l'accusé avait confirmé cette version, qualifiée de mensongère par les autres parties.

Me Charles ajoute que la chambre des mises en accusation n'a pas retenu cette charge contre l'appelant, qui habite près de l'étang. "Rien ne prouve qu'il a informé l'accusé de la présence d'intrus sur son terrain."

L'avocat ajoute que plus de la moitié des appels faits par le riverain à l'accusé sont très brefs, et la plupart ont été faits en soirée. Enfin, il précise que son client n'était pas seulement armé pour la cause, "il était toujours armé".

Pour la défense, la question de la provocation peut être posée dans le cadre de cette affaire. Me Khoulalène plaide que l'accusé a raisonnablement été victime d'une agression physique le 28 août 2019, précédée d'agressions morales dès 2017.

Dès 2017, l'étang privé était régulièrement squatté par des pêcheurs. "Il a été confronté à des gens, qui ne devaient pas y être, qui sont entrés de manière illégale dans sa propriété, le privant de ses poissons. Pour lui, cela avait une importance, c'est la soustraction frauduleuse de ce qui lui appartient."

Malgré des tirs de sommation lors d'un précédent incident, les victimes sont revenues à l'étang privé de Francis Vandy. "Ils avaient décidé de revenir, quoi qu'il arrive. Un proche des victimes l'a déclaré devant la cour." Pour la défense, il s'agit de violences morales.

Enfin, Me Khoulalène plaide que des coups ne laissent pas forcément des traces. L'accusé prétend qu'il a été frappé au visage et au ventre par les deux victimes. Francis Vandy a répondu à cette agression par un coup de crosse dans le visage de Constantin Tomescu et par l'usage d'un spray au poivre. "Sa version colle à la reconstitution des faits", rappelle le pénaliste.

L'intention de tuer n'est pas contestée par la défense. Le jury devrait partir en délibération jeudi matin.