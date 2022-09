S'habiller en seconde main: un bon plan pour pas cher

Saint Vincent de Paul, Oxfam, Croix-Rouge et d'autres associations proposent de se vêtir à moindre coût. On a fait le tour.

Avec les différentes augmentations mettant à mal les finances de bon nombre de personnes, certains n’ont d’autres possibilités que de faire choix. Santé, énergies, nourriture et vêtements pour partie de ces choix. Afin de limiter les coûts notamment en matière d’habillement, il existe des alternatives assez intéressantes. Les vestiboutiques sont des lieux qui offrent aux personnes en difficulté l’opportunité de se vêtir à moindre prix. Gérées par des associations comme la Croix-Rouge ou Saint Vincent de Paul, les vestiboutiques ouvrent leurs portes à tous ou sous certaines conditions.

S'il existe des conditions d'accès pour profiter des colis alimentaires du réseau Saint Vincent de Paul, il n'en existent pas pour les vestiboutiques car la vente de vêtements constitue une ressource financière nécessaire au fonctionnement des associations. Les prix sont modiques et varient entre 50 cents et 2 euros. "Nous vendons des vêtements à tous et il n'est pas nécessaire d'être bénéficiaire d'allocations sociales pour y avoir accès. Nous trions les vêtements, nous ne vendons pas des fripes. L'argent ainsi récolté nous permet de payer certains frais et de proposer des aides financières ponctuellement," explique une des responsables de Saint Vincent de Paul d'Erquelinnes.



Sur Charleroi, à l'asbl "La Faim du mois, en plus de donner des repas et des colis alimentaires, a également ouvert une vestiboutique. "Cette vestiboutique répond à une vraie demande du public. Certains n'ont plus la possibilité d'aller dans un magasin traditionnel et sont soulagés de pouvoir trouver des articles chez nous. Bien que nos vêtements sont à vendre nous répondons à certaines urgences come lorsque nous avons vu passer deux personnes sans abri habiller très légèrement. Nous leur avons offert de se vêtir de manière plus adaptée. C'est non seulement une nécessité économique mais aussi une nécessité sociale. Les gens ont l'occasion de faire des achats comme dans n'importe quel autre magasin, " explique l'un des responsables de l'asbl.

Nous avons dressé une liste non exhaustive de ce qui existe dans la région. Les jours et heures d'ouvertures sont fixés par les vestiboutiques elles-mêmes.

Pour le réseau de Saint Vincent de Paul, il existe des vestiboutiques à :

Marchienne-Docherie Place Reine Astrid 26

Mont-sur-Marchienne Rue de l'Eglise 51

Jumet-Heigne Place du Prieuré 16

Jumet Houbois- Chef Lieu- Try-Charly Place du Chef Lieu 1

Fontaine-L'Evêque Place de la Wallonie 16

Châtelet Place de l'Hôtel de Ville 21

Mellet-Les Bons Villers Saint-Mutien-Marie Place Commandant Bultot 10

Pont-à-Celles Saint-Jean-Baptiste Rue Gaudimont 13

Farciennes Rue du Bois 46 - 6240 Pironchamps

Erquelinnes Sainte-Familleue Waroquier 13 bte 1

Momignies Entraide Pause-Café Rue Nordon 2

La Croix Rouge offre également la possibilité de se vêtir à moindre coût. Outre s’habiller en Vestiboutique, dans les magasins de seconde main de la Croix-Rouge, c’est aussi soutenir les actions sociales de l’organisation, puisque tous les profits générés par les ventes servent à aider les personnes dans le besoin : par exemple distribuer des colis alimentaires aux familles précarisées, organiser des tournées auprès des personnes sans-abri ou un bar à soupe hivernal…

Monceau sur Sambre Rue Albert Camus 18

Thuin Rue t'Serstevens 36

Biercée Rue Grignard 31

Charleroi Rue du Gouvernement 15

Jumet Chaussée de Gilly 18

Gozée Rue de Marchienne 42

Chimay Place Léopold 1

Le réseau Oxfam Magasin du Monde propose aussi des vêtements meilleur marché. On peut trouver des boutiques Oxfam à :

Rue de Montigny 68 à Charleroi

Avenue de Philippeville 290 à Marcinelle

Chaussée de Lodelinsart 198

A côté de ces trois associations plus importantes, il existe d’autres associations qui fournissent aussi les mêmes services.