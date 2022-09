Ultra-violent avec sa compagne, il écope d'une mesure de faveur

Si le père de famille s'est montré particulièrement violent, le 4 décembre 2018, jour de Sainte-Barbe, c'est à la suite de la découverte d'un message dans le téléphone de sa compagne, dit-il. Très jaloux et violent, l'homme suspecte une tromperie, attrape la victime par la gorge, se défoule sur elle avant d'aller chercher deux couteaux de cuisine et de sortir en pleine rue. "Bande de fils de p*****, venez, je vais vous dégommer", hurle Malory en s'adressant à ses beaux-parents venus sur place pour tenter de désamorcer la violence du prévenu.

Effrayée et en pleurs, la compagne est menacée avec un couteau pointé sur son menton. "Toi, rentre ta gueule dans la maison, sinon je vais aussi te planter." Face à la justice, Malory ne contestait pas la violence de son attitude, mais sans réellement s'en souvenir, dit-il...



Actuellement, les deux parties jurent que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Malory affirme même ne plus boire, quoi que... "Au lieu de boire du Whisky, je bois de la bière", expliquait-il. Et de l'autre côté, la compagne a souhaité retirer sa plainte et a bien confirmé ne pas vouloir se constituer partie civile malgré la certaine insistance de la juge Jadin qui entend des cas similaires quasiment à chaque audience.



Pour le parquet, le ciel bleu au-dessus du couple n'est qu'illusion. La victime fut même décrite comme présentant tous les symptômes de la femme battue.Quinze mois de prison étaient requis contre le jeune homme. Un sursis probatoire avait été plaidé par la défense pour le père de famille. Me Van Hevel, à la défense, avait tenté de rassurer tout le monde sur le mandat d'arrêt actuel de son client pour avoir secoué son bébé... Finalement, Malory écope d'un an de prison avec la mesure de faveur probatoire de 5 ans.