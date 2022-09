Châtelet: la seule école Steiner de la région doit fermer

Désarroi et incompréhension de parents d’élèves à Châtelineau : la seule école Steiner de la région doit fermer, faute d’inscriptions suffisantes.

Ils sont près de 200 parents de la région carolo à avoir fait le choix de la pédagogie alternative Steiner. Elle envisage l’enfant dans sa globalité, dans le respect de ses émotions, en mettant l’accent sur les relations sociales, en valorisant le travail des mains, le rapport à la nature. Et en septembre 2019, l’école Steiner “ La plume du cœur beau ”, ouvre ses portes, rue du Corbeau à Châtelineau. Hélas, sa quatrième année d’existence à peine entamée, elle devra les laisser fermées dès lundi. Au grand désarroi, face à l’incompréhension voire la colère des parents de ces 86 enfants, de 3 à 12 ans, qui la fréquentent avec beaucoup de satisfaction.

L’annonce, faite par la Fédération Wallonie-Bruxelles, est tombée il y a deux jours. Sèchement, sans ménagement, sans humanité, déplorent des parents. La raison : un nombre d’inscriptions insuffisant pour la poursuite de l’enseignement avec un financement public.

Il faut en effet savoir qu'une école " en création " doit atteindre un certain nombre d'inscriptions pendant ses premières années d'existence, explique la directrice, Mérédith Limage. Le problème, c'est que l'école naissante n'a pas atteint son quota. L'an passé, on comptait 80 inscrits au lieu de 110, ce qui a contraint la direction à demander une dérogation à la Fédération, qui lui a accordé." Pour cette année scolaire, nous avions demandé une nouvelle dérogation pour 110 au lieu de 140.Mais des enfants pourtant inscrits ne se sont pas présentés à la rentrée… "La dérogation prenait du plomb dans l'aile.

La direction a insisté pour l'obtenir quand même, jusqu'au 30 juin 2023. Car entre-temps, l'école entendait jouer une autre carte :" passer au statut d'école de libre choix ", qui peut être obtenu pour des initiatives pédagogiques qui n'existent pas dans un rayon géographique défini." Nous respectons les critères, en particulier la fréquentation par 60, élèves au moins, pendant sept ans : on y est déjà depuis quatre ans. "

" La ministre, Caroline Désir, n'a pas répondu. Et jeudi, on a reçu le courrier signifiant la fermeture car nous n'atteignons pas la norme de 110 élèves. "Depuis lors, les parents se sont mobilisés pour tenter d'infléchir la décision. Vendredi matin, certains d'entre eux se sont rendus à Bruxelles, devant le cabinet de la ministre Désir, pour protester contre la décision. Sans succès.

Plus possible de déroger

Du côté de la ministre, où, précise-t-on," ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on prend une telle décision ", on explique que le nombre d'inscriptions est insuffisant depuis deux ans." S'il y avait eu au moins une progression, c'était envisageable de poursuivre, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est plus possible de déroger : cela aurait été injuste vis-à-vis des autres écoles. La décision est une conséquence administrative, la ministre n'y est pour rien ", insiste son porte-parole. Quant à l'école de libre choix, elle aurait considéré les élèves comme s'ils suivaient l'école à domicile, sans financement public, précise le porte-parole.

En l'absence d'une autre école Steiner proche, les parents doivent retrouver à la hâte une école pour leurs chères têtes blondes qui risquent de payer les pots cassés de ce changement abrupt, coupant les liens sociaux tissés, rompant avec une pédagogie qui leur était bien adaptée. Même si, il est vrai, d'autres types de pédagogie active existent dans la région." Je mesure évidemment bien la difficulté de retrouver une école adaptée aux besoins de vos enfants dans l'urgence, a fait savoir Caroline Désir.J'ai donc demandé à mes services de proposer un accompagnement pour chaque élève, chaque famille, afin d'aider à trouver une solution rapidement. "Maigre consolation.