Deux viols et un attentat à la pudeur reprochés à Thomas : le doute doit profiter au prévenu

À seulement 23 ans, Thomas se retrouve pour la première fois face à la justice. Celui qui « veut jouer au caïd », dixit son avocat Me Brocca, est poursuivi pour des préventions d'une grande gravité. On parle de viols sur deux victimes et d'un attentat à la pudeur sur une mineure âgée de 17 ans, mais aussi de coups et blessures, de menaces et de harcèlement.

Après plus de deux heures de plaidoirie, le nombre de préventions reprochées à Thomas a soudainement fondu comme neige au soleil.

Plusieurs acquittements requis

Évoquons tout d'abord les deux viols. L'un aurait été commis contre la maman d'un copain d'enfance lors d'un after organisé au domicile de la victime. Pour le parquet, et même pour l'avocat de la prétendue victime, il n'y a pas eu le moindre viol. « Je ne peux pas contester que ma cliente ait consenti à la relation sexuelle qu'elle a eue avec le prévenu. Elle-même le dit dans sa déclaration. Ce qui m'étonne, par contre, c'est le fait que le prévenu conteste toute relation sexuelle avec ma cliente », souligne Me Desgain, partie civile. Un premier acquittement est donc sollicité par le parquet.

L'autre viol aurait eu lieu lors d'une soirée au domicile de Thomas. Ce dernier jure qu'il ne s'est rien passé avec la jeune mineure de 17 ans. « Elle a couché avec mon ami, qui était aussi présent. Moi j'ai couché avec son amie, qui était mon plan cul de l'époque. Mais il n'y a rien eu avec la prétendue victime. » Second acquittement plaidé par le ministère public.

La conclusion est la même pour l'attentat à la pudeur reproché au prévenu. Le parquet ne dispose pas de suffisamment d'éléments dans le dossier pour asseoir la culpabilité du prévenu.

12 mois de prison pour deux scènes de coups et des menaces

Par contre, la substitute du procureur considère bien que Thomas a été l'auteur de deux scènes de coups et blessures, sur son ex-compagne et sur un homme dans un café de Charleroi, et de menaces écrites contre une femme sur les réseaux sociaux. Pour les coups sur son ex, Thomas affirme qu'il ne s'agissait que « d'un jeu » entre les deux personnes. Le croche-pied asséné à un homme dans le bar n'est pas contesté.

Pour les menaces écrites, un piratage du compte Facebook de Thomas est invoqué par la défense. Thèse qui ne convainc nullement le parquet, certain que Thomas a joué la carte du piratage informatique pour éviter les ennuis avec la police. Enfin, un dernier acquittement est requis par le parquet pour le harcèlement d'une jeune fille rencontrée sur un site de rencontre. « Oui, le prévenu s'est montré insistant avec la victime, mais il n'est nullement question d'un harcèlement puisque la victime lui a répondu en donnant son adresse, etc. »

Pour le peu de préventions établies, douze mois de prison sont requis contre Thomas. Me Brocca, à la défense, a dans un premier temps déploré l'état du dossier évoqué ce mercredi matin. « À aucun moment, la chambre du conseil n'a pris ses responsabilités pour plusieurs des préventions. Non, on vous a dit de vous débrouiller avec ceci », lance le conseil au tribunal. Une suspension simple du prononcé est sollicitée par la défense, pour la scène de coups dans le café. Unique prévention reconnue par Thomas.

Jugement dans un mois.