Il assène un coup de couteau au visage: sursis simple

Le 8 mai 2022, peu avant midi, les caméras de surveillance de la Ville de Charleroi ont capturé une bagarre entre quatre individus. Un cinquième homme, non identifié, est également présent sur les images, mais il se contente de tenter de séparer tout le monde. À 11h47 et 39 secondes précisément, Mohamed arrive sur le boulevard Solvay, en courant et poursuivi par Oussama, Fethi et Ramzi. Les individus se lancent divers objets, jusqu'à ce que Oussama disparaisse des images pendant 18 secondes.

Il revient, armé d'un couteau

Durant ce moment d'absence, Oussama se rend dans une solderie, vole un couteau, et revient dans la rixe. À 11h49 et 20 secondes, le jeune homme de 19 ans court vers le groupe, balaye l'individu non identifié et se dirige vers Fethi avec un couteau de cuisine à la main droite. Les images parlent d'elles-mêmes: Oussama assène un coup de couteau au visage de Fethi.

Malgré les indiscutables preuves présentes dans le dossier, Oussama niait le plus flagrant et jurait s'être servi d'un couteau, "par peur" et "pour se défendre". La peine prononcée contre l'auteur du coup de couteau, en état de récidive, a été revue à la baisse par rapport à celle requise: 2 ans de prison, avec un sursis simple de 5 ans. Les trois autres participants à la bagarre, jugés par défaut, écopent soit d'un an ou de deux ans de prison.