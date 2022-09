La Dog Wash prête à parcourir les rues de Charleroi

C'est une première en Belgique, le CPAS et la SPA se sont unis afin de construire une remorque spécialement aménagée pour aller à la rencontre des personnes en situation de précarité.

Entièrement équipées, il est désormais possible qu'une personne puisse offrir à son compagnon à quatre pattes l'occasion de se faire toiletter. Du shampoing au séchage en passant l'après-shampoing et le traitement antiparasitaire, toutes les étapes ont été pensées pour veiller au bien être et à la bonne hygiène de l'animal.

C'est suite à un appel à projet lancé par la Région Wallonne « Faciliter l'accès et le soin aux animaux des publics fragilisés » qu'est née la Dog Wash du cœur. Le budget global de cet appel à projet était de 50.000 euros. "Nous avons pensé à créer cette Dog Wash afin d'aller à rencontre des personnes là où elles vivent. Il n'y avait pas d'intérêt à faire cela dans nos locaux de la SPA. Nous avons conscience que très souvent les chiens sont de véritables partenaires de vie de ces personnes fragilisées", explique Franck Goffaux,directeur de la SPA.

Le fonctionnement est simple, des jetons sont insérés comme pour un car-wash de voiture et la personne en charge choisit le programme souhaité. Le chien est placé dans une baignoire. Une fois enclenché, le programme est fonctionnel 10 minutes avec un rappel à une minute du terme. Pour rendre l'installation mobile, des aménagements techniques ont été réalisé afin que la remorque puisse être reliée à l'eau et à l'électricité.

A l'intérieur, il y a une personne du CPAS,une autre de la SPA et un vétérinaire pouvant prodiguer des soins de base.

Les permanences se feront à l'Abri de nuit Dourlet, chaque premier mardi du mois,de 10h à 15h;ainsi qu'à l'asbl Comme chez nous, chaque troisième vendredi du mois de 10h à 12h.