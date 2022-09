La Sambrienne a accueilli sa 100.000ème locataire

Depuis la création de l’ancêtre de la Carolorégienne devenue La Sambrienne en 2013 (après la fusion avec les quatre autres sociétés publiques d’habitations de Charleroi), c’est la 100.000ème locataire à entrer en logement : maman célibataire d’une petite fille de 6 ans et enceinte de sept mois et demi, Carine Bouvier a été accueillie avec un bouquet de fleurs par le président de la Sambrienne Maxime Felon lors de la remise des clés de son appartement social à Montignies-sur-Sambre.

La jeune femme s'était portée candidate locataire au mois de mai dernier. « C'est en août que j'ai été informée de l'attribution d'un logement. » La visite du bien l'a convaincue. Après la signature du bail, une ultime formalité s'imposait : l'état des lieux d'entrée.

Ce vendredi matin, William est l'un des douze agents de la société à les effectuer. Chaque année, 700 nouveaux locataires sont accueillis en moyenne. « A la création de la Lodelinsartoise en 1922, on parlait des "habitations à bon marché" », précise Maxime Felon. « Il s'agissait de mettre fin à l'insalubrité et d'offrir des logements décents en pleine reprise d'après-guerre. On a ensuite parlé de logements sociaux, et pour reconnaitre la variété de nos missions, on parle désormais de logements publics. »

Derrière ces changements de noms, une idée reste constante, celle d'un loyer abordable pour les revenus les plus faibles. « Notre loyer hors charges ne dépassera jamais 20% des revenus du ménage, peu importe leur montant. En cas de revenus de remplacement, c'est une protection importante qui a pu protéger énormément de monde en Wallonie, et à Charleroi pour ce qui nous concerne. »

Grâce à cette protection sociale, il y a donc eu en un siècle dans les 9.600 logements de La Sambrienne 100.000 familles qui ont pu se retrouver, se créer et s’émanciper.