Quand les économies d’énergie passent par l’installation de châssis en PVC par A.F.

Avec la crise énergétique actuelle, les coûts de chauffage ne cessent de croitre. L’installation de fenêtres modernes, d’un système de chauffage efficace et d’une bonne isolation permet de réduire considérablement sa consommation d’énergie tout en améliorant son confort de vie.

Selon le SPW Energie, quelque 40 % des déperditions thermiques de l'enveloppe des habitations se font par les fenêtres et les portes extérieures. C'est souligner l'importance d'avoir des châssis et vitrages performants.

Des châssis en PVC pour réduire ses coûts de chauffage et protéger l’environnement

Plus une fenêtre (vitrage et châssis) est isolante, plus les déperditions thermiques sont réduites. En effet, une fenêtre isolante maintient une température intérieure élevée tout en réduisant l'effet de paroi froide des vitres. Le confort thermique, mais aussi la résistance de l’habitation à la pluie et au vent, sont ainsi garantis.

Remplacer de vieilles fenêtres par des châssis PVC modernes et isolants en permet de réaliser des économies considérables tout en offrant le meilleur rapport qualité prix. L'investissement est rentabilisé en quelques années seulement.

Préférer un installateur de châssis en PVC qualifié

Pour s’assurer de la meilleure performance, les nouvelles fenêtres doivent idéalement être installées par un fabricant et installateur qualifié.

Outre une pose impeccable, la conception du profilé et le type de vitrage sont des critères majeurs pour une bonne isolation thermique.

Basée à Marchienne-au-Pont, FT Châssis est une société familiale qui fabrique et pose des châssis et des portes en PVC ainsi que des volets en aluminium depuis plus de 20 ans. Il s'agit d'une fabrication de châssis 100 % belge qui offre un niveau de qualité répondant aux plus hauts standards.

« Nous fabriquons des portes et des châssis sur mesure avec des profils de l'excellent fabricant allemand Kommerling. Nos châssis ont un coefficient d'isolation énergétique ultra performant grâce à 6 chambres d'isolation et 3 joints d'étanchéité », explique Barbara Perrone qui dirige l'entreprise avec son époux, Franco Tribuzio.

Des châssis 100 % belges labélisés

Les châssis sont fabriqués dans les propres ateliers de FT Châssis et la pose est réalisée par des équipes de menuisiers qualifiés et expérimentés qui assemblent châssis et vitrages directement sur chantier. Des fabrications durables couvertes par une double garantie de 15 ans offerte conjointement par FT Châssis et Kommerling.

Le professionnalisme de FT Châssis lui vaut par ailleurs de nombreux labels parmi les plus exigeants, tels que Kömmerling Select, Quality Pro et Saint-Gobain Glass Expert, mais également d'être recommandée par la plateforme www.trustup.be qui reprend les entreprises de construction les plus fiables.

Désormais, FT Châssis vous offre l’occasion d’être triplement gagnant. Cet automne, faites des économies d’énergie tout en bénéficiant d’une généreuse remise et d’un cash back sur l’installation de vos nouveaux châssis et volets.

Pour plus d'informations ou une visite de l'atelier sur rendez-vous, contactez FT Châssis au 071/54.30.39, 0474/02.63.77, 0800/99.495 ou visitez leur site https://www.ftchassis.be.

Leur showroom situé rue Chapelle Beaussart 80 à 6030 Marchienne-au-Pont est également ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.