Tellement effrayé, Hocine assène trois coups de couteau à Hamza

Pourquoi Hocine a aussi violemment réagi en dégainant son couteau pour porter, au moins, trois coups de couteau à Hamza ? D'après le prévenu, c'est à la suite de menaces qu'il a agi de la sorte. « Il m'avait déjà menacé à deux reprises, avant ça. J'avais porté plainte, et il m'a menacé une troisième fois au moment des faits », se défend le prévenu.

« Tellement qu'il avait peur », Hamza a sorti son canif et blessé le nouveau compagnon de son ex-compagne. Ce dernier, tout comme le prévenu, a eu beaucoup de chance. « Il a été blessé par deux coups de couteau au bras. Le troisième coup a été porté à la poitrine, non loin du cœur. Cela aurait pu être qualifié d'une tout autre manière », sous-entend le substitut Vervaeren en pensant à une tentative de meurtre.



Le parquet insiste : Hocine n'avait aucune raison d'agresser aussi violemment sa victime. « Même si la victime avait mis sa main derrière le dos, ça ne se justifie pas. » Une peine de 37 mois de prison est sollicitée contre le père de trois enfants, également en aveu d'avoir porté un autre couteau-papillon trois jours plus tard, dans sa voiture.



Me Brocca, conseil du prévenu, plaide lui un sursis avec des conditions probatoires. L'avocat a notamment insisté sur le contexte particulier de la scène et les menaces subies par son client.



Jugement le 13 octobre prochain.