Un dealer récidiviste écope de la prison ferme

Mamadou purgera trois ans de prison, et devra payer une amende de 16.000 euros ! Son acolyte s'en sort avec une mesure de faveur.

Le 12 novembre 2020, c'est un banal contrôle de commerce de la ville haute de Charleroi au sein du magasin géré par Haroon qui a permis de découvrir le pot aux roses. Le commerçant s'est trahi tout seul. "Il montrait des signes de nervosité. Il a été décidé de fouiller le suspect. Les policiers ont découvert du cannabis sur lui", confirmait le parquet. Haroon a, par la suite, emmené les agents au local qu'il dispose rue Basslé à Charleroi. Sur place, c'est une nouvelle découverte qui a été effectuée. "On y a retrouvé 62g de marijuana et du haschisch emballé dans du papier aluminium, comme la marchandise découverte sur le prévenu dans son magasin."

Haroon jurait que la marchandise découverte dans le local ne lui appartenait pas, mais était bien la propriété de Mamadou. Ce dernier est son fournisseur de cannabis et planquerait sa marchandise dans ce local. Huit mois plus tard, le fournisseur est identifié. Une perquisition est menée chez lui. 8.405 euros sont retrouvés chez Mamadou, ainsi qu'un kilo de cannabis.



Pour le parquet, il était clair que les deux prévenus ont vendu du cannabis : Mamadou durant deux ans, et Haroon durant quelques mois. Ce jeudi après-midi, les deux hommes ont écopé de peines distinctes: 3 ans de prison ferme avec une amende de 16.000 euros pour Mamadou, qui paie là son état de récidive avec deux précédentes condamnations pour des faits similaires. Haroon, lui, devra se tenir à carreau durant 3 ans pour respecter son sursis simple. Sous peine de purger 18 mois de prison.