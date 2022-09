"Une incroyable erreur judiciaire", selon Abdou

Pas question pour Abdou d'avoir volé l'orange du marchand, mais bel et bien un pauvre paquet de cigarettes laissé dans une voiture, le 31 juillet dernier, sur le marché de Charleroi. Digne d'un voleur amateur, le jeune homme s'est fait pincer par le maraîcher ciblé. « Il est entré dans la voiture et a appuyé sur le klaxon », raconte le substitut Vervaeren.

Selon le parquet, Abdou a dégainé un cutter pour parvenir à ses fins et menacer Mufti, le maraîcher. Sourire aux lèvres, Abdou s'est défendu ce jeudi après-midi face à la justice. Ce dernier s'est permis quelques remarques pour le moins particulières. « Fait-on de la prison pour une cigarette », s'interroge notamment Abdou. L'homme conteste la prévention, affirmant que le cutter appartenait au maraîcher et que ce dernier l'a frappé avec des amis.



Le substitut Vervaeren ironise en affirmant qu'il s'agit d'une « abominable erreur judiciaire ». À la question de savoir si on fait de la prison pour une simple cigarette, le magistrat a répondu à sa manière : « Oui, ça s'appelle un vol. Je pense même qu'en Libye c'est interdit et qu'on y coupe des bras. » Une peine de 4 ans de prison est requise contre Abdou, plus trois mois supplémentaires pour le séjour illégal qui n'est pas contesté.



La défense a simplement plaidé, pour sa part, une requalification en tentative de vol simple. Jugement dans 15 jours.