Battues de chasse : première interdiction de circuler dans le bois, aujourd’hui même !

Les villes et communes wallonnes, à plus forte raison celles comptant des zones rurales et boisées, sont concernées, notamment pour assurer la totale sécurité des citoyens lors des périodes d’activité. Et Châtelet n’hésite pas à attirer l’attention sur la demande du titulaire de droit de chasse, qui vient d’être approuvée par le DNF, Département Nature et Forêts du SPW. Il sera totalement interdit de circuler dans le bois communal aux dates suivantes : ce samedi premier octobre, le 27/10, les 6 et 11 novembre, les 3 et 17 décembre ainsi que le 28 janvier 2023.