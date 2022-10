Double anniversaire sur le site de Monceau FontainES

Sur le site de Monceau FontainES à Monceau, l’ASBL éponyme avait mis avec le Germoir et Quelque Chose à Faire (QCàF) les petits plats dans les grands pour souffler les quarante bougies des deux centres d’insertion socio professionnelle. Au menu : un escape game conçu et animé par Didier Colart de CharleRooms, un concert dansant en soirée et un moment plus officiel de prise de paroles.

L’occasion de remercier les nombreux partenaires de cette aventure qui a permis aux deux opérateurs d’accompagner en quatre décennies près de 7.000 stagiaires dont un tiers aura repris pied dans l’emploi, mais aussi d’exprimer les inquiétudes qui planent sur le secteur.

Animateur de cette rencontre, le journaliste Marcel Leroy a rappelé la portée du combat mené depuis 1982 contre « un monde de plus en plus froid dominé par les individualismes », avant de céder le micro à la directrice du Germoir Carole Duchâteau, au directeur de QCàF Jacques Hocquet, à la responsable de la fédération patronale des entreprises de formation par le travail et des centres d’insertion socio professionnelle Aleap Ann Paquet, au bourgmestre de Charleroi Paul Magnette et à son échevin en charge des Entreprises et des Indépendants Eric Goffart.

En pratique, les financements sont assurés pour cette année. Mais à partir de 2023, si les règles de subsidiation ne changent pas et restent calculés sur les heures stagiaires, le secteur qui a perdu la moitié de son public depuis la crise sanitaire risque de s’effondrer comme un château de cartes. Un drame parmi les drames qui vont frapper les plus vulnérables…