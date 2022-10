Rénovation de la ville haute de Charleroi: état des lieux

Où en est la rénovation urbaine de Charleroi ville haute ? Une question de la conseillère MR Laetitia Dehan a permis à l’échevin des Travaux Eric Goffart de dresser un état des lieux de la situation.

Les services gestionnaires des travaux de Charleroi DC signalent que les fortes chaleurs de cet été ont provoqué un retard du bétonnage du boulevard Bertrand jusqu’au croisement avec l’avenue de l’Europe. Les travaux ont néanmoins repris un bon rythme depuis plusieurs semaines. Les avenues Henin et de Waterloo seront rouvertes sous peu et mises à sens unique dans le sens remontant (du boulevard Janson vers le Marsupilami).

Cet été, le remodeling des places Charles II et du Manège est entré dans une nouvelle phase avec la fermeture de ces espaces publics à la circulation. Les équipes travaillent à la fontaine de la place Charles II, qui va être rénovée de façade à façade. Sur la place du Manège, la création de fosses d’arbres a débuté. Des sondages sont actuellement réalisés par la Spaque pour analyser le degré de pollution des terres excavées. Au centre de la place, la société Hydrogaz réalise les dernières connexions des conduites du futur réseau de chaleur. Ces deux exécutions s’étaleront jusqu’à la fin du printemps prochain, autour du mois de juin.

Après la rue de la Régence, c’est la rue Neuve qui a entamé sa mue.

"La transformation du tunnel Roullier en parking avance bien, notamment au niveau des sorties du parking matérialisées par des auvents", pointe l'échevin. "De gros travaux se poursuivent boulevard Solvay et boulevard Roullier avec la fin du placement de la couche d'étanchéité sur le dessus du tunnel et la jonction, au boulevard Solvay, de la sortie piétonne du tunnel côté place du Manège. Dans le périmètre, les rues Turenne (depuis la place Charles II jusqu'au croisement avec la rue du Beffroi) et du Beffroi seront les deux dernières voiries à être rénovées. La fin globale du chantier est prévue pour l'été prochain."

Selon Eric Goffart, le relifting urbain de la Ville haute se poursuivra dans la foulée, avec une remise à neuf des boulevards Janson et de Fontaine en très mauvais état.