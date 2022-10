Accueil Régions Charleroi Charleroi : le Musée de la photo fait le focus sur Lisette Model L'artiste, injustement méconnue, a été précurseuse de la street photography et a traversé le 20e siècle. A voir absolument, jusqu'au 22 janvier 2023. Sébastien Gilles ©EdA

Plus thématique que chronologique, la rétrospective proposée dans l'ancienne chapelle jusqu'au 22 janvier 2023, captive d'emblée: rehaussés d'à-plats bleus, les murs d'exposition accueillent les clichés noir et blanc d'une enfant de son époque, ce 20e siècle tourmenté par les pires horreurs mais aussi, et surtout, pétri d'un humanisme tenace. Artistes de jazz, numéros de cirque, portraits de quidams, scènes de rue, quartiers chics et banlieues sombres, moments...