L'entreprise carolo TheraVet s’ouvre le plus grand marché au monde, aux USA

Cet accord fait suite au lancement commercial, en juin dernier, de cette gamme de produits dans quatre États américains pilotes. Cette fois, tous les États sont donc concernés. Ce qui signifie que tous les chirurgiens vétérinaires américains peuvent désormais recourir facilement aux produits de la biotech basée à Gosselies. Elle s’ouvre ainsi le plus grand marché d’animaux de compagnie au monde, comptant 89 millions de chiens et 104 millions de chats, les revenus estimés de ce marché s’élevant à 4,8 milliards$ en 2021 avec un taux de croissance de 10,2% d’ici 2030.

Invictos assurera la promotion et la distribution de BioceraVet aux États-Unis, mais elle organisera avec la biotech belge un événement satellite en marge du sommet de chirugie de l’American College of Veterinary Surgeons, la plus grande conférence en chirurgie vétérinaire des USA.