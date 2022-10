Pays de Charleroi : le MOC met les majorités communales en débat

Entre crises sanitaire, économique, énergétique et politique, entre explosion des coûts de la vie et corset budgétaire, les communes sont particulièrement malmenées. Comme il s'y était engagé en 2018 avant les élections, le Mouvement ouvrier chrétien (MOC) de Charleroi-Thuin et ses organisations constituantes mettent les élus sur le gril pour un bilan à mi-mandat. "Cet exercice de démocratie active prendra l'allure d'un cycle de rencontres-débats à cheval sur octobre et novembre", indique le MOC. Les majorités et leurs oppositions seront ainsi confrontées aux questions des citoyens.

Cinq étapes figurent au calendrier, à commencer par Fleurus le lundi 3 octobre prochain à 19 heures, à la bibliothèque La Bonne Source, place Albert Ier. L'occasion pour les habitants de partager leur analyse du plan stratégique transversal, d'évaluer les politiques et projets de mobilité, transition écologique, pauvreté, propreté, participation citoyenne, digitalisation des services publics et amélioration du cadre de vie. Les débats se poursuivront aux mêmes heures à Beaumont le 18octobre (centre culturel, rue de la Déportation 24), Fontaine-l'Évêque le 19 (école primaire André Bienfaits, cité des Oiseaux 8), Châtelet le 27 (école Pie X, rue Lloyd George 15 à Châtelineau) et Charleroi le 14novembre (café-restaurant Notre Maison, boulevard Tirou 169). Ouvertes à toutes et tous, ces rencontres seront menées dans un esprit d'échange constructif, de respect et de convivialité. "Car notre mouvement en est convaincu, indique Cécile Vargas du MOC, c'est à ce niveau de pouvoir qu'il faut absolument préserver le dialogue, la transparence et la confiance."