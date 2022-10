Coups sur son ami qui l'hébergeait: confirmation du jugement

Si Gilles a été condamné par défaut à 15 mois de prison, c'est pour une violente scène de coups et blessures le 14 janvier 2020, à Montigny-le-Tilleul. Hébergé chez un ami, l'homme condamné n'a visiblement pas apprécié le bruit provoqué par son copain durant son sommeil. "La victime a été brutalement réveillée à coups de poing parce qu'elle faisait trop de bruit pendant son sommeil. Les coups ont été tellement violents que les yeux de la victime ne s'ouvraient pas", rappelait le parquet.



Il y a deux semaines, à l'audience, Gilles avait enfin reconnu les coups tout en invoquant une autre raison pour expliquer sa soudaine colère. "Il avait proféré des insultes, à moi et à mon fils. Et en plus, il m'avait cassé un verre sur la tête", expliquait l'homme sans domicile fixe au moment où son dossier fut évoqué pour la première fois devant la justice.



Ni la peine de probation autonome et un sursis probatoire n'ont été octroyés au prévenu. Ce dernier devra purger les quinze mois de prison.