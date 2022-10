Farciennes: 850 000 € pour le hall des sports et le stade

C'est une enveloppe régionale conséquente qui vient d'être confirmée, pour Farciennes : dans le cadre de l'appel à projet des infrastructures sportives, dans le contexte plus large du Plan de relance wallon, c'est un subside de 867 571,13 € qui est attribué, afin de mener de grands travaux tant au stade de football qu'au hall des sports. Le bourgmestre Hugues Bayet confirme :" L'essentiel de l'investissement servira à améliorer drastiquement la performance énergétique des différents bâtiments. Pour le stade de foot, on table sur une amélioration de 90 %. C'est une excellente nouvelle pour l'Environnement et pour les deniers communaux ".

Pour le hall des sports, les interventions seront entièrement concentrées sur ces améliorations énergétiques : isolation par les murs extérieurs, pose de panneaux photovoltaïques sur le toit, raccordement au réseau de chaleur et passage des éclairages au LED. Pour le stade de foot, par contre, et la nouvelle en réjouira plus d'un, d'autres aménagements sont également prévus, telle que la construction d'une nouvelle buvette." Au-delà, on procédera également à la pose de panneaux photovoltaïque sur les toits, avec aussi un nouvel éclairage LED pour les deux terrains d'entraînement, de nouvelles caméras de sécurité et un nouvel accès PMR ", conclut l'échevin des Sports, Ozcan Nizam.