Francis, condamné comme co-auteur d'un vol simple de plaques d'isolation

Pour le parquet, le doute n'est pas permis sur la culpabilité de Francis. Ce dernier a, selon l'autorité judiciaire, participé à un vol simple de plaques d'isolation sur un chantier à Farciennes, le 13 avril 2020. Le tout, en état de récidive. Condamné à 18 mois de prison par défaut pour cette prévention, Francis a depuis lors formé opposition au jugement. "Oui, on m'a parlé et proposé une histoire liée à des plaques d'isolation. Mais j'ai refusé d'y participer. Je n'ai rien fait", jure l'opposant.



Selon la défense, la description physique des deux auteurs du vol (constaté par un voisin) ne correspond nullement au physique de Francis. "On parle de deux jeunes de 15-17 ans, et le voisin a même fourni une photo des deux individus. Cela ne correspond nullement à mon client", estime Me Thibaut, intervenant à l'audience pour Me Lievin. La substitute Broucke contredit l'argument avancé par la défense en se basant sur la déclaration d'un autre participant au vol. "Ce dernier affirme s'être joint à deux hommes, dont le prévenu, pour commettre les faits. Et même s'il n'a pas porté les plaques, il a tout de même participé au vol puisqu'il a accompagné les voleurs."



La confirmation du jugement est donc requise. Jugement le premier lundi de novembre.