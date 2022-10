Soins palliatifs: un dimanche pour prendre soin de soi à Marcinelle

Le sujet n’a heureusement plus rien de tabou, 20 ans après l’adoption de la loi sur les soins palliatifs et aux alentours de la date du 10octobre, Journée mondiale des soins palliatifs. La plate-forme de concertation en soins palliatifs du Hainaut oriental organisera, pour la deuxième année consécutive, son rendez-vous intitulé "Une journée pour prendre soin de vous". Les participants, patients sous traitements et leurs proches mais aussi toute personne intéressée par le sujet, sont attendus au Centre de délassement de Marcinelle, le 16octobre dès 9 h 30.

Après un moment d'accueil, deux balades dans les bois du domaine seront organisées, à partir de 10 h, autour, pour l'une, du cycle de l'eau et, pour l'autre, de la forêt et des champignons. Un interlude musical animera la fin de matinée, avant l'ouverture des food trucks, à midi. L'après-midi, dès 13 h 30, sera consacrée à plusieurs ateliers bien-être, dont de la sono-somatothérapie, du qi gong ou la tenue d'un carnet d'expression. La journée s'achèvera en douceur vers 16 h, avec l'espoir, pour les organisateurs, d'avoir donné une image plus positive des soins palliatifs.

Cet événement est donc gratuit et ouvert à tous mais il est fortement conseillé de s'inscrire afin de s'assurer une place dans les divers ateliers de l'après-midi. Réservations au 071/92 55 40 ou via le courriel soins.palliatifs@skynet.be. Cette grande journée est organisée avec l'ASBL Aidant proche, l'ASBL Sarah, l'ASBL Charleroi Nature et Solidaris.