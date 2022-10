Charleroi: le retour du festival littéraire Livresse au Vecteur dans un nouveau format

Valérie Buckenmeyer, de l'équipe du Vecteur, plateforme des pratiques culturelles émergentes, le résume :" Depuis 1996, à la mi-octobre, Livresse propose des journées de rencontres et d'activités autour de la littérature au sens le plus large ". Le point d'ancrage du festival sera une nouvelle fois la librairie éphémère, qui fermera le 10 novembre. Les animations elles-mêmes se dérouleront au Vecteur, 30, rue de Marcinelle et à la salle V2, sur le trottoir d'en face." Nous ouvrirons cette édition 2022 ce mercredi 12 octobre, avec une activité inédite : un atelier de lecture destiné aux enfants de 5 à 7 ans ".

Les organisateurs, dont le nouveau coordinateur de la plateforme, Didier Gosset, le reconnaissent : si de précédentes éditions de Livresse suivaient un fil rouge thématique," celle-ci sera beaucoup plus diverse, ce sera plutôt un festival Livresse à picorer selon les envies et les intérêts de chacun ".

Ce menu 2022 s’articulera, jusqu’au samedi 16 octobre inclus, autour des trois résidences artistiques en cours au sein du Vecteur : le jeune dessinateur, graphiste et plasticien Matteo Falone exposera ses cartes de jeu de scopa revisitées, au cœur du Rayon, la bibliothèque publique décalée, gérée par le Vecteur ; Caroline Desvaux présentera son travail, également au Rayon, et inaugurera de la sorte la première résidence de pure écriture menée au Vecteur ; au V2, enfin, la petite maison d’édition Blow Book mettra en lumière le travail de PéVé, un dessinateur de presse et bédéaste, décédé dans un quasi-anonymat en 2017, et dont tout le travail d’une vie a failli disparaître (lire ci-dessous).

Du côté des rencontres et discussions, le nouveau film de Pauline Beugnies,Shift, sera projeté mercredi 12, à 20 heures, avant une table ronde autour des emplois sous-traités, sous-payés et sous-estimés. Jeudi 13, à 20 heures, c'est toute l'équipe du festival Papier Carbone qui animera une soirée autour de la micro-édition. Samedi 15, à 13 h 30, c'est la question de la féminité et du féminisme dans les milieux littéraires qui sera abordée avec, entre autres intervenantes, Valentine Gallardo, Morgane Somville ou Anne Brugni.

Lieu multidisciplinaire, le Vecteur possède aussi, on le sait, des locaux dédiés à tous les types d’activités qu’il organise. Vendredi 14 octobre, dès 20 h 30, ce sera donc le moment plus festif des concerts, avec le duo instrumental (banjo à l’archet, harmonica, beatbox) français Cantenac Dagar puis le groupe belge de garage punk Crackups.

Plusieurs ateliers seront également accessibles, sur réservations, via le site. Petite restauration assurée pendant le festival, quasiment toutes les activités sont gratuites et libres d'accès.