Accueil Régions Charleroi Farciennes: Orbix séquestre le CO2 dans les blocs de béton Orbix a-t-elle mis au point les matériaux de construction du futur ? En tout cas, son processus permet une empreinte carbone négative. Benoît Wattier ©D.R.

A -t-on trouvé la pierre philosophale, à Farciennes ? Non pas celle qui transforme les métaux vils en or, mais – et ce n’est pas forcément beaucoup moins bien – une qui séquestre à vie du CO2 dans les matériaux de construction sans modifier...