Les objets de tous les jours, un vrai danger pour les enfants: la preuve en trois fois plus grand

Assiettes, couverts, casseroles, chaises et tables mais aussi lavabo, détergent, cuvette des WC ou encore cadre de lit et fer à repasser : tous les objets du quotidien et le mobilier, semblent anodins aux adultes. Ce sont de véritables dangers pour les bébés et les plus petits enfants. En transposant le tout à une échelle trois fois plus grande, l’exposition interactive La Maison des Géants en fait la preuve avec beaucoup d’éclat mais aussi une vraie plus-value positive.

Deux fois plus d'accidents domestiques avec des enfants que d'accidents de la route

Vinciane Baudouin, de la Ligue des Familles, explique : "Les chiffres sont implacables, les accidents domestiques pour les enfants de 0 à 5 ans, c'est deux fois plus d'accidents graves et de décès que les accidents de la route. Le foyer familial, c'est un cocon mais il n'est pas sans risque. Pour sensibiliser à cette problématique, nous aurions pu aligner des photos horribles d'enfants défigurés. Cette approche ludique et immersive nous semblait plus efficace".

La Maison des Géants a déjà fait ses preuves : cette étape carolorégienne s'inscrit dans la continuité d'une tournée entamée en 2021, trente ans après la première création de cette expo en 1991. Ce sera à la MPA, maison de la participation et des associations, à Marchienne-au-Pont, du 11 au 21 octobre inclus. La représentante de la Ligue des Familles reprend : "Il y aura quelques nouveautés technologiques, cette fois, pour cette étape à Charleroi. D'abord, des QR codes permettront d'expérimenter certaines zones en réalité augmentée. Ensuite, à la sortie de l'expo, un espace de réalité virtuelle plongera les visiteurs de manière différente dans cette immersion à taille de petit enfant".

La Maison des Géants, c'est payant et sur réservation

Pour d'évidentes raisons logistiques et d'objectif poursuivi, l'exposition n'est pas accessible aux enfants de moins de 8 ans. Une garderie sera assurée sur place, aux heures d'ouverture de l'événement : de 9 heures à 16 heures, en semaine, et de 10 heures à 17 heures, le week-end. La PAF varie de 5 € à 10 € par personne ; s'il sera possible d'acheter son ticket directement sur place, les réservations sont malgré tout conseillées, via le site https://maisondesgeants.org/.

Partenaires rapprochés de l’événement, l’échevine de l’Enseignement, de la Participation et de l’ATL, Julie Patte, et l’échevin de la Petite Enfance, Thomas Parmentier, ont tous deux confirmé que les travailleurs de leurs services, amenés à gérer de petits enfants au quotidien, allaient prendre part à cette expo de sensibilisation.