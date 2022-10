Charleroi: le 500.000e vaccin anti-Covid a été injecté au CEME!

Le centre de vaccination de Dampremy est le plus important de la région. On vient d'y procéder à l'inoculation de la 500.000e dose de vaccin anti-Covid.

Ce mercredi, le centre de vaccination installé depuis le 15 mars 2021 au CEME à Dampremy, a procédé à la 500 000e injection de vaccin contre la Covid-19. Chaque jour ce sont près de 2.000 vaccins qui sont injectés.

Avec des chiffres repartant à la hausse, il est bon de rappeler que la plus grande prudence reste de mise, malgré le ras-le-bol. Il est aussi de rappeler les gestes barrières comme le fait de se laver correctement les mains. Bien que le port du masque ne soit pas une obligation, il reste, pour le moment, le choix de le porter ou pas.

Le CEME, une ville dans la ville

Si le centre n'a fermé que quelques jours, c'est une véritable petite ville qui s'y est développée. Au-delà du geste médical, l'équipe sur place, pour certains, depuis le premier jour a créé des liens pour vivre une aventure humaine inédite. De personnes en recherche d'emploi ont d'ailleurs pu étoffer leur CV et ainsi obtenir un contrat de travail. Par exemple, les secrétaires médicales ont démontré par leur action une vraie considération pour l'aspect humain de leur travail. Ce qui pour certaines a constitué un atout majeure leur permettant de décrocher un contrat de travail.

Les aventures et anecdotes sont nombreuses mais ce qui transparait le plus c'est l'énorme solidarité qui lie une équipe devenue famille. Lorsque les volontaires sur place évoquent l'une ou l'autre histoire, ce sont des yeux qui brillent quand est évoqué les chocolats reçus ou le noël passé ensemble. C'est aussi une certaine fierté quand a été découvert l'un des plus grand fraudeur à la vaccination. Un homme qui, contre de l'argent, se faisait vacciner à la place d'autres personnes.