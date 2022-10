Une collection de cristal entièrement détruite: Khalid est suspecté d'avoir tout saccagé au domicile de son ex-compagne

« Tout est clair dans le dossier », annonce d'emblée la substitute Pied dès sa prise de parole pour requérir contre Khalid. Ce jeudi matin, l'homme est poursuivi pour plusieurs préventions : destruction de divers objets mobiliers, menaces avec un couteau de cuisine d'une trentaine de centimètres et harcèlement téléphonique. Les faits ont été commis contre une seule et même victime : l'ex-compagne de Khalid.

Le 12 mars 2021, à Couillet, cette dernière fut surprise de voir débarquer son ex-compagnon (avec lequel elle venait de se séparer) sans qu'il ne soit invité au domicile. Au lit, avec son nouveau compagnon, la victime a été contrainte de faire face à Khalid. « J'ai entendu quelque chose en bas, il frappait à ma porte avant d'entrer par effraction. J'avais changé de barillet, donc il ne pouvait pas avoir la clé comme il le prétend », lance l'ex-compagne, constituée partie civile.

Une collection de cristal détruite: Khalid avait la clé de la maison

D'après le prévenu, il avait bien l'autorisation d'entrer puisqu'il avait la clé de la maison. Inquiet de ne pas avoir de nouvelles de la victime, Khalid a jugé bon d'entrer dans le domicile. « Il y avait un homme planqué derrière la porte quand je suis monté à l'étage. Il m'a frappé au visage et m'a poussé dans l'escalier. Après, il y a eu une bagarre et tout s'est cassé lors de la bagarre avec le gars que je ne connaissais pas », précise Khalid.

Dans le dossier, pourtant, deux témoins (dont la voisine d'en face) confirment avoir vu Khalid saccager l'intégralité de la maison, dont la précieuse collection de cristal d'une importante valeur sentimentale pour la victime. « Il a appris la nouvelle relation de la victime et ça ne lui a pas plu. Tout est clair », estime la substitute Pied. Lors de la même scène, Khalid nie aussi avoir menacé de tuer les deux personnes, en s'emparant d'un couteau de cuisine d'une trentaine de centimètres de long.

Pour la défense, même s'il harcelait la victime, rien ne prouve que c'était bien lui qui a tout cassé

Deux mois plus tard, Khalid jure ne pas avoir harcelé la victime via plusieurs messages et appels. « Le 29 mai, il y a eu plusieurs appels et messages. Il était sous le coup de mesures alternatives suite à la première scène de violence. Mais il a mené sa petite enquête, comme il l'a avoué à l'audience, sur le nouveau compagnon de la victime alors qu'il ne devait pas entrer en contact avec la victime. » Des mesures probatoires sont requises par le parquet, pour notamment garantir la tranquillité de l'ex-compagne, recontactée il y a peu par Khalid.

Un acquittement est plaidé par Me Durieux, à la défense. Cette dernière estime que la victime n'a pas pu voir qui a saccagé l'intérieur de la maison. Jugement le 10 novembre.