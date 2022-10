Charleroi: la musique de Harry Potter dans un concert exceptionnel au PBA

La grande salle du PBA de Charleroi accueillera "The Magical Music of Harry Potter" le 18 novembre 2022.

Date unique pour une expérience musicale exceptionnelle par sa rareté: la musique de Harry Potter sera en concert au PBA de Charleroi le 18 novembre 2022.

Il s'agit à la fois la bande originale des trois premiers films composée par John Williams (aussi derrière les musiques de Star Wars, Jurassic Park, Indiana Jones), ainsi que celle de la suite de l'octalogie cinématographique, composée par Patrick Doyle, Nicolas Hooper et Alexander Desplat.

"Seuls quelques concerts triés sur le volet sont dirigés par le lauréat d'un Oscar Alexandre Desplat, qui dirigera cette expérience musicale magique", indique le PBA dans son matériel promotionnel. "Cette soirée sera un voyage musical dans un monde magique avec amitié, aventure, amour et cohésion dans le monde dangereux des magiciens. Les visiteurs peuvent s'attendre à être plongés dans un monde d'enchantement grâce à la technologie la plus avancée de mise en scène lumineuse, sonore et laser ainsi qu'à une dimension sonore unique qui leur laissera la chair de poule. Les effets visuels et magiques feront battre le cœur de tous les fans de Harry Potter un peu plus vite."

C'est le Magical Symphonic & Philharmonic Film Orchestra & Choir - créé spécialement pour l'occasion avec cette tournée des membres de l'orchestre national d'Ukraine - qui sera sur scène avec un des compositeurs.

L'acteur jouant Percy Weasley (Chris Rankin) sera aussi présent pour la soirée, "pour rendre le concert inoubliable" avec humour et bonne humeur, promet la production Star Entertainment.

> Le 18 novembre 2022, 20 heures, au PBA. Infos et réservations: https://www.pba.be/spectacle/the-magical-music-of-harry-potter/. Prix variant de 44 à 74€ selon l'emplacement, réduction PMR possible.