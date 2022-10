Coursé par une policière pas en service après avoir arraché une chaîne, un mois après avoir eu une "chance" du tribunal

Le 6 juin dernier, Anis a clairement manqué de chance lorsqu'il a croisé la route d'une policière de fonction, qui n'était pas en service, à quelques pas du centre commercial Rive Gauche.

Ce jour-là, Dominique est accosté par Anis et son complice. Comme le révèlent les images de vidéosurveillance, l'un des deux hommes distrait le passant avant que le second n'arrache la chaîne en or du cou de la victime. Anis ramasse la chaîne tombée à terre et prend la fuite avec son complice. Ce dernier parvient à fuir, pas Anis rattrapé par la policière intervenue pour courser les voleurs.



À peine un mois avant les faits, Anis avait obtenu une chance de la justice. "Il avait été condamné, ici à Charleroi, à 40 mois de prison avec un autre co-prévenu pour un vol avec violence. Mais la Cour d'appel de Mons avait réduit la condamnation à un an de prison. Le 10 mai, il a donc été libéré."



Cinq ans de prison avaient été requis par le parquet. Anis est finalement condamné à 42 mois de prison ferme (40 mois pour le vol + 2 mois pour un séjour illégal).