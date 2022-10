Kim écope de 3 ans de prison ferme... si on le retrouve! "Il a arraché son bracelet et s'est enfui"

À tort, la justice avait décidé de faire confiance au prévenu. Et pour cause! Placé sous mandat d'arrêt, Kim a finalement obtenu la détention sous bracelet électronique par la chambre du conseil de Charleroi malgré le risque de fuite à l'étranger. "Il a seulement mis quelques jours pour arracher le bracelet et s'enfuir. Aujourd'hui, il est considéré comme évadé."Sans surprise, le prévenu était absent pour se défendre face à la justice...

Les 6 et 9 août derniers, Kim a commis deux vols : l'un avec effraction et à l'aide de fausse clé pour une Audi TT. Le second fait concerne une foreuse de marque Makita. Avant les deux vols, Kim avait déjà démontré sa totale gratitude envers la justice en commettant les faits seulement trois mois après une libération précédente.



Finalement, la peine prononcée ce jeudi après-midi a été revue à la baisse par rapport à celle qui était requise par le parquet. Au lieu des cinq ans de prison, Kim n'écope que de trois ans de prison. Le tout avec une arrestation immédiate ordonnée par le tribunal correctionnel.