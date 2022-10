L'Intelligence Artificielle au service de la médecine, notamment au CHU de Charleroi: "C'est l'avenir!"

C'est une première en Belgique qui démarre aujourd'hui dans le domaine scientifique. En effet, l'ULB et l'UMons ont uni leurs compétences pour proposer un certificat inter-Universités en intelligence artificielle en Médecine et Santé Digitale.

Le but de ce nouveau cursus qui affiche complet dès sa première session est de mettre intelligence artificielle au service des professionnels de la santé, pour le bénéfice des patients. Ce certificat a pour but de faire découvrir les potentialités et les limites actuelles de l’IA et des technologies digitales dans les soins de santé. Il s’adresse notamment aux professionnels des soins de santé, qui souhaitent se former aux bases du numérique dans le domaine médical mais également à toute personne désireuse d’approfondir ses connaissances en la matière.

Parmi les applications qui rendent plus concrètes la compréhension de l'IA dans les soins de santé, notons par exemple son potentiel lors d'une radiothérapie : celle-ci permet une irradiation des tumeurs plus ciblée et évite de toucher des tissus sains. Elle peut proposer également l'utilisation de paramètres standardisés pour mettre en réseau des données des soins intensifs et échanger plus rapidement sur les nouveaux traitements.

Le programme, piloté par Giovanni Briganti et Karim Zouaoui Boudjeltia, tous les deux académiques des deux universités partenaires – ULB et UMONS – se compose de 4 modules : une introduction aux méthodes d'IA et la santé digitale, leurs potentialités et leurs limites, l'impact de l'IA et des soins digitaux sur la société, les questions épistémologiques que soulève l'utilisation de l'IA en médecine. "Ce qui est attendu c'est qu'après avoir suivi ce certificat, les candidats voudront compléter leur formation par une approche plus approfondie dans un des domaines proposés, afin d'agrandir notre pool d'experts nationaux sur le sujet", annoncent les deux responsables académiques.

Pour le directeur de la Formation Continue en Santé et Sciences de la Vie de l'ULB (ULB HeLSci), Xavier Pesesse, "La formation continue doit s'adapter et s'intégrer parfaitement dans le secteur de la santé en proposant des formations innovantes, efficaces et répondant aux besoins actuels et futurs du terrain. Dans le certificat, les futurs talents qui vont participer au développement du secteur de la santé vont pouvoir acquérir ces nouvelles compétences."

Le CampusUCharleroi est issu de la volonté de quatre partenaires (Province du Hainaut, ULB, UMONS, Ville de Charleroi) de développer ensemble, à Charleroi, un pôle d’activités fort et emblématique dans le domaine de l’enseignement supérieur et universitaire, de la formation, de la recherche scientifique, de la diffusion de la culture scientifique ainsi que de la sensibilisation aux métiers scientifiques et techniques.

Même si la technologie évolutive de l’intelligence artificielle en médecine est destinée à s’intensifier, en bout de course c’est toujours l’humain qui aura le dernier mot.