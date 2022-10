Mobilité: attention, un chantier au Quatre Bras de Couillet

Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

On peut s'attendre à des ralentissements sur la N5 pour les prochains jours.

Habitants et travailleurs du centre-ville de Charleroi, attention: un chantier sur la N5 impacte la circulation au niveau des Quatre Bras de Couillet (chaussée de Philippeville/Route de Châtelet). Depuis ce vendredi, et jusqu'au 20 octobre au moins, la bande de circulation en direction du rond-point de Couillet-Queue est déplacée sur le parking en bord de voirie, et la circulation vers Charleroi sur la bande en sens inverse. La bande bus est elle obstruée.

Sur cet axe très fréquenté aux heures de pointe, on peut s'attendre à ce que la situation cause des ralentissements.