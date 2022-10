Courcelles : l'ancienne école de la place du Trieu est à terre

C'est de manière exceptionnelle que la députée-bourgmestre de Courcelles avait pris la décision d'abattre l'emblématique bâtiment situé en plein cœur de Courcelles sur la place du Trieu.

Pour des raisons de sécurité, Caroline Taquin avait pris un arrêté spécial au nom de la sécurité. Cette décision avait été prise malgré un permis de démolition refusé de la part du fonctionnaire délégué puis du ministre en recours. Le Conseil d'Etat également requis n'avait pas répondu dans le délai des 60 jours.

Aujourd'hui, c'est une place vide de tout bâtiment qui occupe la place Roosevelt.

"En attendant d'avoir un projet ce sera une pelouse qui remplacera le bâtiment. On a été contraint de démolir. Aucune menace n'a été portée a exécution quant à l'apposition de scellées sur le chantier. C'est là la preuve que le dossier était bien argumenté et qu'il était nécessaire d'abattre cette école. Le bâtiment est maintenant à terre et le site est nettoyé. Comme on l'avait annoncé nous allons y faire pousser une pelouse et sécuriser l'espace pour les enfants et le public scolaire qui se trouve sur la place du Trieu."

Ce Jeudi, la Commune de Courcelles est allé défendre son projet pour l'avenir du quartier du Trieu en vue d'espérer obtenir des fonds européens. Avant toute action, les précieux deniers européens sont vivement attendus pour avancer sur le futur de cet espace.

En attendant les projets futurs c'est donc d'un espace verdurisé dont pourront profiter les enfants des écoles aux alentours.

Pour Caroline Taquin c'est l'objectif de 2030 qui se poursuit afin de mettre sur pied les projets à venir.