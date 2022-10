L’endométriose, parlons-en: bientôt un centre de référence à l'ISPPC pour Charleroi-Métropole?

L'endométriose est une maladie gynécologique qui touche plus d'une femme sur dix en Belgique. Et c'est toujours trop mal connu et surtout trop mal diagnostiqué : de nombreuses femmes souffrent, avec des règles ultra-douloureuses, sans savoir pourquoi ni trouver de réponse. La sensibilisation autour de ce phénomène doit continuer.

C'est la raison pour laquelle Laurence Hennuy, députée fédérale Ecolo, organise une table ronde au café Notre Maison (boulevard Tirou), le mardi 11 octobre prochain à 19 heures. Avec elle autour de la table : des intervenantes et intervenants du milieu médical, associatif et politique : Sarah Schlitz (secrétaire d'État à l'égalité des chances), Agathe Chabot (thérapeute familiale et sexuelle, mais aussi patiente), les Dr. Riera et Charaf (gynécologues du CHU de Charleroi), ou encore des représentants des asbl Toi Mon Endo et Endométriose Belgique. Et bien sûr toutes celles et ceux qui voudraient participer, l'événement est ouvert au public.

"Malgré une plus grande visibilité, la maladie reste encore méconnue", précise Laurence Hennuy. "La table ronde est organisée afin d'informer, sensibiliser, et proposer des pistes concrètes pour une meilleure prise en charge de l'endométriose dans la région de Charleroi-Métropole. Il sera notamment question d'ouvrir un centre de référence "endométriose" au sein de l'ISPPC (l'intercommunale qui gère les hôpitaux publics, NdlR)."