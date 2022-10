Les condamnations répétées et les interdictions de contact n'arrêtent pas Oussama

C'est en état de récidive qu'Oussama devait comparaître devant le tribunal correctionnel de Charleroi ce vendredi matin. Mais à 9h30 (heure du début de l'examen du dossier), le prévenu ne s'est jamais manifesté et sera condamné par défaut, le 18 novembre prochain. Le parquet reproche au père de famille un harcèlement à une date unique envers son ex-compagne.

Pour parvenir à ses fins, Oussama a créé un faux profil sur Facebook et envoyé quelques messages à la victime. Léger, selon vous ? Pas pour le parquet et la partie civile, et pour cause ! Oussama fut déjà condamné à plusieurs reprises par la justice pour ses agissements violents envers son ex. Au total, la police a même rédigé 17 procès-verbaux contre le prévenu. De plus, Oussama avait l'interdiction d'entrer en contact avec son ex-compagne.



Ce vendredi matin, le parquet a décidé d'opter pour la sévérité en requérant une peine de 18 mois de prison contre l'homme harcelant. En espérant enfin lui faire comprendre la nécessité de laisser sa victime définitivement tranquille.