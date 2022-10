L'opposition sourit à Habib, qui obtient un sursis simple

Le 19 novembre dernier, une peine de 30 mois de prison a été prononcée contre le père de famille, qui jure pourtant vouloir s'éloigner à tout prix de Charleroi pour éviter les ennuis judiciaires. Difficile à croire puisque Habib est actuellement détenu sous mandat d'arrêt pour, excusez du peu, une tentative de meurtre et le port d'un couteau. Le prévenu avait décidé de former opposition au jugement.

Sept préventions étaient reprochées à Habib, dont cinq vols de GSM ou de portefeuille commis sur la voie publique, entre août 2019 et juin 2020. À chaque fois, le mode opératoire est le même : Habib suit sa victime avant de passer à l'attaque et de dérober, sans violence, les objets ciblés. Face à la justice, Habib contestait les vols. Pour deux des méfaits, Habib s'était tout de même reconnu sur les photos exposées par le tribunal correctionnel. « Oui, c'est bien moi et c'est vrai que j'ai suivi cette personne dans les escaliers de la station. Mais j'étais en retard et je lui ai demandé de passer devant elle », jurait l'opposant.



Durant deux jours consécutifs, Habib fut interpellé avec des couteaux de 22 et 31 centimètres de long. Pour l'un des ports d'armes, Habib a été acquitté. Son explication selon laquelle c'est un de ses agresseurs qui a placé un spray lacrymogène et un couteau dans sa sacoche « n'est pas dénuée de crédibilité », a jugé le tribunal correctionnel.



Également acquitté pour deux autres vols, Habib écope finalement de 16 mois de prison avec un sursis simple d'une durée maximale (5 ans).