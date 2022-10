Marchienne-au-Pont: une voiture tombe dans la Sambre, aucun corps n'a été trouvé

Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

Samedi soir vers 23 heures, les pompiers ont été appelés à Marchienne-au-Pont (Charleroi). Des riverains ont entendu un véhicule tomber à l'eau le long des quais de Sambre.

Les pompiers de Marcinelle (zone Hainaut-Est) avec des plongeurs se sont rendus sur place. Une ambulance R'Med et un SMUR du CHU Marie Curie les accompagnaient. Mais une fois à l'eau, si le véhicule a été rapidement trouvé, il n'y avait personne à bord. Aucun corps n'a été retrouvé à proximité non plus.

La voiture portait une plaque française, immatriculée en Dordogne (24). La police locale de Charleroi s'est chargée du constat.