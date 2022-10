Surpris par la police dans un parc de Marchienne-au-Pont, Sofiane se débarrasse d'un paquet bleu

C'est encore une fois un dossier malheureusement bien trop classique qui a été évoqué jeudi après-midi devant la 10e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi. Il concerne Sofiane, 22 ans et débarqué tout droit d'Algérie dans notre plat pays sans le moindre papier. Le 22 août dernier, le jeune homme a été pincé dans un parc de Marchienne-au-Pont par la police.

Peu après 21h, Sofiane a adopté un comportement suspect à la vue des policiers. « Il s'est mis à courir et à jeter un paquet bleu », lance le substitut Vervaeren. La marchandise découverte dans le paquet justifie la soudaine course à pied entamée par le suspect. Douze boulettes de cocaïne et huit boulettes d'héroïne conditionnées pour être vendues sont découvertes dans le fameux paquet bleu jeté par Sofiane.



Ce dernier a nié les faits lors de sa première audition, affirmant ne pas s'être débarrassé d'un paquet bleu. Mais rapidement, Sofiane est revenu vers de meilleures intentions en admettant, devant le juge d'instruction, la vente de ces marchandises depuis une semaine. « J'ai commencé à vendre pour me nourrir. Je ne consomme aucun de ces produits », rajoute le prévenu face à la justice.



Comme de coutume dans ce type de dossiers, 18 mois de prison sont requis contre Sofiane. À la défense, c'est la clémence qui est plaidée tout en insistant sur la réelle volonté du jeune dealer de s'insérer d'une tout autre manière dans notre société. « Il a d'ailleurs pris contact avec un avocat pour régulariser sa situation administrative et souhaite prendre des cours de français », précise l'avocate de Sofiane. Jugement dans deux semaines.