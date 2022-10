Surréaliste: les députés au créneau contre les vols courts comme Charleroi-Lyon, mais au gouvernement personne n'est d'accord

Mais quel boucan au parlement wallon la semaine dernière ! Le sujet mis sur la table par les députés André Antoine (Les Engagés) et Christophe Clersy (Ecolo) était pourtant simple : Volotea, compagnie aérienne à bas prix, a annoncé s'installer à BSCA pour lancer une première ligne entre Charleroi et Lyon. Or ce type de vol court est dommageable pour l'environnement, puisque 50 fois plus polluant que le train, d'autant plus qu'une ligne existe (3 h 30 de TGV) entre Bruxelles et Lyon, ont-ils tous deux indiqué.

À question simple, réponse lunaire du gouvernement wallon : le ministre Philippe Henry, au Climat, a signalé qu'il souhaitait remplacer ces vols "saut de puce" par le train, mais que "ce combat politique doit se faire au niveau de l'Europe", notamment pour interdire les vols courts et en finir avec les tarifs prohibitifs des trains. Son collègue au sein du gouvernement, Adrien Dolimont en charge des aéroports, a eu l'attitude inverse : "il y a un aspect qu'on doit souligner, c'est une nouvelle compagnie pour l'aéroport de Charleroi. Or diversifier les compagnies est un de nos objectifs !" Mais de signaler, lui aussi, que la Wallonie n'a pas le "véhicule juridique" pour interdire ce type de vol, et que de toute façon "ça ne ferait que déplacer le problème puisqu'il y a déjà des vols Bruxelles-Lyon et Lille-Lyon", et qu'il faut donc que les solutions viennent de l'Europe.

Les positions des ministres - pourtant au sein d'un même gouvernement - sont dissonantes : l'un dit "je suis contre", l'autre "bonne nouvelle", a souligné justement André Antoine. Pour Christophe Clersy, "la situation est pourtant surréaliste au regard des enjeux climatiques, d'un côté on essaye d'interdire les vols courts, de l'autre on annonce des vols Charleroi-Lyon".

Il ne faudra pas compter sur nos ministres pour résoudre le problème, ni trancher la question. S'ils n'ont pas la même attitude quant à la nouvelle, ils sont par contre tous les deux d'accord pour botter en touche, n'assumer aucune responsabilité et renvoyer la balle dans le camp de l'Europe. "Alors qu'il serait pourtant possible, il me semble, de fixer des balises dans les contrats de la SOWAER (NdlR : émanation de la Wallonie) avec l'aéroport de Charleroi", a malicieusement rappelé André Antoine. Économie et écologie ne font décidément pas bon ménage.