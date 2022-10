Assises Hainaut - Alfredo Scuvera a tué deux fois avec l'arme de son père

Le président de la cour d'assises du Hainaut a interrogé, lundi matin, Alfredo Scuvera au sujet des deux homicides commis en décembre 2019 à Jumet et Courcelles, avec la circonstance aggravante qu'il a utilisé un mineur en vue de commettre des crimes et des délits.

Le président de la cour d'assises du Hainaut a interrogé, lundi matin, Alfredo Scuvera au sujet des deux homicides commis en décembre 2019 à Jumet et Courcelles, avec la circonstance aggravante qu'il a utilisé un mineur en vue de commettre des crimes et des délits. L'accusé, âgé de 29 ans et détenu depuis le 5 janvier 2020, a suivi l'enseignement spécialisé, mais ses absences à l'école étaient nombreuses. Il a arrêté l'école rapidement et ne possède aucun diplôme.

Il raconte que sa maman était une femme battue, "une femme qui a souffert toute sa vie". Il présente son père comme un repris de justice, "qui a aussi connu la prison, après avoir tiré sur un homme". Une histoire de partage à la suite d'un braquage serait la cause de ce crime, selon l'accusé.

Alfredo Scuvera a connu la rue et il a commencé à vendre des produits stupéfiants. "J'ai commencé à vendre pour mon père, j'avais un peu moins de douze ans. Ensuite, j'ai vendu pour moi, du cannabis, puis de la cocaïne. Je consommais énormément de drogue et d'alcool", raconte l'accusé.

En 2019, Alfredo Scuvera vendait du shit, de l'herbe et de la cocaïne, achetés à crédit à son fournisseur. "J'étais un petit dealer", précise l'accusé. Il réalisait, néanmoins, un chiffre d'affaires de 5.000 euros toutes les trois semaines.

Il vendait ses produits, parfois à crédit, notant ses transactions dans un carnet de notes. Le président de la cour note que celui qui est surnommé "Salvatore" par ses clients, avait quelques talents en matière commerciale. "On m'appelait aussi Afou", dit-il.

Son casier judiciaire mentionne plusieurs condamnations, notamment pour vente de stupéfiants et extorsion. Il a écopé, en 2021, d'une peine de 37 mois de prison ferme, prononcée par la cour d'appel. Là aussi, on lui devait de l'argent à la suite d'une vente de stupéfiants. Les faits ont eu lieu après les deux crimes. "A cette époque-là, je n'avais pas d'arme", dit-il, alors que la cour a relevé, dans son arrêt, qu'il était en possession d'une arme avec canon scié.

Alfredo connaissait Olivier Lauwers, l'une des victimes, depuis une dizaine d'années. "Je lui ai vendu de la cocaïne, durant des années". Olivier Lauwers est devenu sa nourrice, chargée de cacher les stupéfiants chez lui. L'accusé a remarqué que de la marchandise disparaissait chez Olivier, qui avait une dette envers lui de plusieurs centaines d'euros.

L'accusé a rencontré Jérôme Thiébaut, l'autre victime, dans le métro. "Il consommait aussi de l'herbe, et de la cocaïne. Il avait tendance à m'entuber aussi, des petites arnaques de rien du tout. Lui ne m'a jamais servi de nourrice, j'ai menti lors de l'instruction."

L'accusé raconte qu'il s'est rendu chez Olivier Lauwers, le 15 décembre 2019, vers deux heures du matin à Courcelles. Il était en compagnie de son frère, mineur, et portait une arme appartenant à son père. Il a abattu Olivier Lauwers de deux balles dans la tête.

"Je n'avais pas l'intention de le tuer (?) Je me souviens qu'Olivier était en face de moi, bien allumé. Il me parlait mal, de manière agressive. J'étais en colère. J'ai chambré mon arme et j'ai tiré. Il était très près, à environ 1m50. Pour le deuxième tir, j'étais très près de lui, car je l'avais poussé dans le fauteuil". A bout portant, comme il ressort des expertises.

Il a ensuite emballé le corps dans une couverture, mais il ne sait pas pourquoi il a fait ça, et il a consommé de la cocaïne dans l'appartement d'Olivier. Il a emporté les clés et le GSM d'Olivier, qu'il a balancés dans un égout.

La nuit du 16 au 17 décembre 2019, Alfredo Scuvera abattait Jérôme Thiébaut, dans son appartement à Jumet . Selon l'accusé, Jérôme lui devait environ 600 euros.

"Je lui ai proposé de consommer de la cocaïne chez lui, il a accepté. Je me suis rendu chez lui avec mon frère, je lui ai dit que c'était un braquage. J'étais en plein délire. J'ai tiré une première fois, puis une seconde. J'allais encore tirer, mais mon frère m'a stoppé". La scène de crime a été filmée par une caméra de vidéosurveillance.

Alfredo Scuvera a emporté le téléphone et les clés de la victime, il s'en est débarrassé.

Le lendemain, Alfredo Scuvera emballait son arme et l'enterrait dans le jardin de sa mère. "J'étais paniqué, j'ai envisagé de me mettre une balle dans la tête". Aujourd'hui, l'accusé dit s'en vouloir d'avoir pris la vie "à ces braves personnes".