Énergie: des questions? Des réponses au hall sportif des Bons Villers

Avec la crise énergétique actuelle, les yeux de quasi tous les Belges sont rués sur leurs factures d'électricité et de gaz. Et évidemment, il y a de nombreuses questions qui en découlent. Si le gaz norvégien, américain et russe est si cher, peut-on en produire chez nous ? Est-ce que ça vaudrait la peine de passer au vélo, électrique peut-être, pour des petits trajets ? Ai-je droit à des aides du CPAS ? Comment diminuer ma consommation ? Comment fonctionne une facture d'énergie, acomptes et régularisation ?

Tout cela sera discuté aux Bons Villers, dans le complexe sportif, dimanche 16 octobre prochain de 10 à 18 heures. Des stands de Tibi, Centre Pilote, Ores, SWCS, Guichet de l’Énergie, Ressourcerie, administration communale, CPAS, services énergie et des entreprises locales au programme.

Des animations sont aussi prévues : jusqu'à midi, une ballade de deux heures avec test de vélo électrique, de 10 h 30 à 11 h 30 Jérôme Breton parlera du biométhane local, à 15 heures, Alain Boivin se produira dans le spectacle dès 3 ans "Le pays des objets perdus", visite d'un site éolien, trucs et astuces pour économiser, et toute la journée des jeux et des ateliers autour du thème de l'énergie.

> Infos : 071/858.138 ou 139.