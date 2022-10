Estelle, la cleptomane, obtient le sursis

En huit mois de temps, Estelle a commis quatre vols. Pour expliquer son comportement, la quinquagénaire invoquait une cleptomanie, une consommation de boisson et des problèmes d'argent. Ces trois facteurs l'ont conduit à voler chez des amis, dans son salon de coiffure ou encore dans une parfumerie de Gosselies.



Début avril 2018, au salon de coiffure fréquenté par Estelle, cette dernière a vidé le contenu d'un sac à main. Trois mois plus tard, c'est lors d'une soirée chez des amis que la voleuse a dérobé le contenu de deux portefeuilles. Les derniers faits, les plus graves, ont eu lieu le jour de la Saint-Nicolas.



Estelle a, ce jour-là, commis un vol avec violence. Pour prendre la fuite, cette dernière a fait usage de violence en poussant au sol une employée de la parfumerie qui avait remarqué son manège suspect. Quelques instants plus tard, Estelle est revenue sur place, pour tenter de récupérer ses clés de voiture tombées lors de la précédente scène au lieu de s'excuser pour son comportement. Il aura fallu attendre près de quatre ans pour enfin entendre les excuses de la cleptomane...



Inquiet, le parquet avait requis une peine de 2 ans de prison. La substitute Dutrifoy avait témoigné ses craintes, loin d'être rassurée par le comportement d'Estelle puisqu'un dossier pour vol simple est ouvert au parquet. Condamnée à 15 mois de prison, Estelle a obtenu le sursis plaidé par la défense.