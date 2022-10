Assises Hainaut - Au tour des proches d'Olivier Lauwers de témoigner devant la cour

Après avoir entendu les proches de Jérôme Thiébaut, assassiné dans la nuit du 16 au 17 décembre 2019, et le frère de l'accusé, la cour d'assises du Hainaut a écouté mardi après-midi le témoignage des proches d'Olivier Lauwers, tué chez lui à Courcelles la nuit du 15 au 16 décembre 2019. Alfredo Scuvera comparaît depuis lundi devant la cour, accusé d'avoir assassiné Jérôme Thiébaut et Olivier Lauwers. Selon ses proches, Olivier a été un enfant maltraité, par son père et son beau-père. Il défendait ses frères et sœurs, au courant de ses problèmes de toxicomanie. "Il ne nous a jamais rien caché et faisait tout pour nous éloigner de tout ça", a expliqué sa sœur. Il les protégeait aussi des coups. "Il était gentil et attentionné", a confié le frère de la victime.

La cousine d'Olivier confirme que le père et le beau-père de la victime l'ont complètement rejeté. "Il n'a jamais manifesté la moindre colère", souligne cependant la témoin.

L'enfant rieur est devenu un adolescent taciturne, qui est sorti terrifié de prison à la suite d'une condamnation pour stupéfiants. "Je l'ai revu à plusieurs reprises, à la fin de sa vie, lors de fêtes de famille. Je l'ai retrouvé souriant, heureux d'être tonton", poursuit la cousine.

Sa sœur confirme qu'il était mieux depuis une dizaine d'années. "Aujourd'hui, il est la plus belle étoile dans le ciel", a-t-elle dit.

Les derniers témoins de moralité sont attendus mercredi matin. Les plaidoiries commenceront dans la foulée. La défense a déjà annoncé qu'elle ne plaiderait pas sur la culpabilité car Alfredo Scuvera est en aveux d'avoir assassiné Olivier Lauwers à Courcelles et Jérôme Thiébaut à Jumet, à la mi-décembre 2019. Les vols de GSM et de portefeuilles ne sont pas contestés non plus.