Assises Hainaut - Les victimes tuées par deux tirs à bout portant, de un à quinze centimètres de distance

Le procès d'Alfredo Scuvera, accusé devant la cour d'assises de deux assassinats, de vols, avec la circonstance aggravante qu'il a utilisé un mineur en vue de commettre des crimes et des délits, se poursuit mardi avec les auditions des experts. Selon les psychiatre et psychologue, Alfredo Scuvera est une personnalité antisociale présentant des traits psychopathiques. Il est néanmoins responsable de ses actes.

Le médecin légiste et l'expert en balistique ont rendu un rapport commun. Jérôme Thiébaut a été retrouvé mort chez lui, à Jumet, le 17 décembre 2019. Il a été tué de deux balles dans la tête.

Une balle a traversé le crâne, de la tempe gauche vers la tempe droite. L'autre balle est entrée près de la lèvre supérieure, pour ressortir dans la nuque. La mort a été instantanée, la première balle a eu l'effet d'une bombe atomique dans le crâne, indique le médecin légiste.

Olivier Lauwers, retrouvé mort chez lui le 21 décembre 2019 à Courcelles, a également été tué de deux balles dans la tête. Le crime a eu lieu la nuit du 15 au 16 décembre 2019.

Un premier orifice d'entrée se trouve sur la joue droite de la victime, et le second près de l'oreille droite. Les traces laissent penser que les coups de feu ont été tirés à bout portant. Les trajectoires sont croisées. Les deux tirs ont engendré de nombreux dégâts cérébraux. La mort fut instantanée.

Des traces de poudre ont été retrouvées sur la main droite d'Olivier Lauwers, ce qui laisse à penser que la main se trouvait près des zones de tirs, indique le légiste. Lundi, l'accusé a déclaré qu'Olivier avait placé sa main devant son arme au moment d'un tir.

L'expert en balistique est descendu sur les deux scènes de crime. A Courcelles, chez Olivier Lauwers, il a retrouvé trois balles de calibre 9 mm et une seule douille. Il y a donc eu trois tirs, dont deux ont atteint la victime à la tête.

A Jumet, chez Jérôme Thiébaut, deux projectiles de calibre 9 mm ont été retrouvés.

L'expert confirme que l'arme du crime est le pistolet semi-automatique de calibre 9 mm, retrouvé dans le jardin de la mère de l'accusé, enterré et emballé dans un sac en plastique.

L'expert en balistique a assisté aux deux reconstitutions. Ni l'accusé, ni son demi-frère qui l'accompagnait, ne se souviennent d'un troisième tir chez Olivier Lauwers à Courcelles.

Les deux frères ont une version différente des faits, notamment sur la position des protagonistes. Les trajectoires et les traces démontrent que le tireur n'était pas face à la victime, et qu'il se trouvait à moins d'un mètre cinquante, comme il le déclare.

Les tirs ont été faits à bout portant, de un à quinze centimètres, sur les deux scènes de crime, indiquent les experts.

A Jumet, la vidéo a démontré que l'accusé avait sorti une arme, alors que la victime marchait devant lui. Jérôme s'est retourné et a été abattu d'un coup de feu tiré près de la bouche. L'accusé a tiré une deuxième fois au niveau de la tempe gauche. Là aussi, la distance présentée par le tireur est plus importante que la réalité. Le film a corroboré les analyses médico-légales.

Enfin, un expert toxicologue a analysé des poils de l'accusé. Ses examens confirment la présence de cocaïne et d'alcool, à un taux plus important que la valeur seuil. La consommation des deux substances toxiques était régulière au cours du mois et demi précédant le prélèvement, effectué le 12 mars 2020. Alfredo Scuvera est détenu depuis le 5 janvier 2020.

Les victimes étaient fournies en drogue par l'accusé. Olivier Lauwers cachait d'ailleurs un stock de drogues appartenant à l'accusé, chez lui.