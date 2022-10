Charleroi : Prévention du suicide - Plus de 400 ados sensibilisés durant cette semaine dédiée à la Santé Mentale

Un pass dans l'impasse, unique structure de référence en prévention du suicide en Wallonie, participe à la Semaine de la Santé Mentale dédiée cette année aux jeunes. Du 10 au 16 octobre, l'ASBL réalisera des sensibilisations à la prévention du suicide auprès des adolescents de l'enseignement secondaire et diffusera des capsules vidéo sur ses réseaux sociaux.

L'ASBL Un pass dans l'impasse, apporte un soutien à toute personne confrontée de près ou de loin à la problématique du suicide via notamment des entretiens psychologiques. "Le nombre de consultations y a augmenté de 24% en 2021 en raison de la crise sanitaire. 37,5% d'entre elles concernaient des jeunes âgés entre 10 et 24 ans. Avec la pandémie, les psychologues d'Un pass dans l'impasse remarquent, particulièrement chez les adolescents, une très forte augmentation des troubles anxiodépressifs et de l'intensité des idéations suicidaires, ainsi qu'une multiplication des passages à l'acte et des scarifications. Or, avant la crise sanitaire, le suicide était déjà la première cause de mortalité chez les 15-44 ans. Et ces tristes constats ne sont toutefois que la face émergée de l'iceberg. En effet, 1 jeune sur 2 affirme aujourd'hui souffrir de difficultés psychiques ou psychologiques suite aux confinements. Mais, 1 jeune sur 3 n'ose pas demander de l'aide ! C'est pourquoi l'ASBL Un pass dans l'impasse participe du 10 au 16 octobre à la Semaine de la Santé Mentale organisée par le CRéSaM", explique Thomas Thirion, Administrateur Délégué de l'ASBL Un pass dans l'impasse.

Une semaine de présence dans les écoles

Cette semaine, dédiée cette année à la santé mentale des jeunes, permet de rappeler à tout un chacun qu’il est important de prendre soin de sa santé mentale et que des ressources existent en cas de difficultés.

"Chaque jour, nos équipes se rendront dans une ville wallonne et y proposeront des sensibilisations. Chaque sensibilisation rassemblera des élèves allant de la 4ème à la 6ème secondaire et durera une heure et demie. Nous allons ensemble y déconstruire les idées reçues. Sans tabou, nous évoquerons sous forme de discussion ou de questions/réponses : les chiffres du suicide en Belgique, les mythes et réalités sur le sujet ou encore comment détecter et aider une personne qui a des idées noires", explique Thomas Thirion. "L'objectif de ces sensibilisations est d'amener un premier espace de parole autour de la thématique du suicide pour casser le tabou qui l'entoure et faire connaître les services d'aide. Nous souhaitons également rappeler que la prévention est l'affaire de tous ! Au total, plus de 400 adolescents seront sensibilisés cette semaine".

Capsules vidéo pour ados et adultes

Les psychologues de l’ASBL Un pass dans l’impasse sont également passés devant la caméra afin de réaliser trois capsules vidéo toujours autour de la prévention du suicide. Ces capsules s’adressent aussi bien aux adolescents qu’à leurs parents, enseignants, éducateurs, médecins… Elles seront diffusées toute cette semaine sur les réseaux sociaux de l’ASBL (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et Youtube). La première vidéo a été publiée ce lundi 10 octobre à midi et explique comment reconnaître un adolescent en crise suicidaire. La seconde, diffusée le jeudi 13 octobre, donnera les attitudes à privilégier et à éviter si on fait face à un jeune avec des idées noires. La troisième vidéo clôturera la Semaine de la Santé Mentale. Elle sera accessible le samedi 15 octobre. Elle s’adressera directement aux jeunes et répondra aux questions les plus fréquemment posées sur la demande d’aide et la prise en charge psychologique.

Contact et informations : Numéro unique en Wallonie : 081/777.150