Châtelet: un piéton mortellement fauché: le conducteur libéré sous mesures

F.Ng./L. C.

Ce dimanche soir, vers 22h, alors qu'il regagnait son domicile après avoir été voir le fameux derby wallon entre Charleroi et le Standard, Pascal, 53 ans et père de famille, a été mortellement fauché par un automobiliste originaire du coin et âgé de 31 ans à la rue des Sablières à Châtelet. Le piéton est sorti du taxi avant de remonter sur le côté de la rue en face de son habitation.

C'est à ce moment-là qu'une voiture est arrivée au moment où Pascal traversait et a percuté ce dernier, qui a été projeté à plusieurs mètres du point d'impact. Malgré l'intervention des secours sur place, le quinquagénaire est décédé.

L'automobiliste inculpé, mais libéré

Le conducteur impliqué dans la collision a confirmé avoir pris la fuite, "parce qu'il a paniqué." Ce dernier a été interpellé quelques heures plus tard, à son domicile, après avoir pris lui-même contact avec la police.

"Il a indiqué qu'il pensait avoir percuté quelque chose. Il était négatif à l'éthylotest",

précisait lundi après-midi le parquet de Charleroi.

L'audition devant le juge d'instruction, interrompu lundi pour effectuer quelques vérifications, a repris ce mardi. Il a été décidé, à l'issue de l'interrogatoire, d'inculper le conducteur d'homicide involontaire et de délit de fuite.

"Il a été libéré sous mesures. Il reconnaît les faits, invoquant la thèse accidentelle",

a conclu le parquet.