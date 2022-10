Il gifle sa compagne devant la gare de Charleroi-Sud : Raphaël forme opposition au jugement

Condamné par défaut à une peine de prison, Raphaël n'a pas eu d'autres choix que de former opposition au jugement pour espérer ne pas aller faire un petit séjour derrière les barreaux. Le 2 novembre dernier, à la gare de Charleroi-Sud, l'homme a giflé sa compagne. La scène, incontestable, a été filmée par les caméras de surveillance sur place.



Compte tenu de cet élément, Raphaël n'est pas en mesure de contester l'incontestable. "Même si je ne m'en souviens pas très bien", rajoute le prévenu. Détail aggravant : Raphaël a usé de violence, alors qu'il devait se tenir à carreau pour respecter le sursis probatoire de 5 ans obtenu un an avant. Ce lundi matin, Me Fosseur, l'avocat de l'opposant, espère qu'une peine de travail sera octroyée à son client.



Pour le parquet, la seule option possible est la confirmation du jugement. "Il y a un gros problème d'addiction à l'alcool et aux produits stupéfiants. Cela faisait même partie des conditions probatoires octroyées en février 2020. Je suis interpellé qu'il n'y ait rien dit dessus", estime la substitute du procureur. Jugement dans un mois.