"Il me fait comme il fait à maman" : Jules poursuivi pour viols et attouchements sur ses enfants

Le parquet ne s'y trompe pas en parlant d'un "dossier désagréable" qui fut évoqué ce lundi après-midi, devant la chambre à trois juges de Charleroi. Jules est poursuivi pour des faits ignobles, commis sur des mineures.



Le dossier débute grâce à une dénonciation de la fille adoptive de Jules. L'adolescente, en pleurs, supplie l'assistante sociale de son établissement scolaire pour ne surtout pas rentrer à sa maison. Intriguée, l'assistante sociale discute avec la mineure et cette dernière dénonce des coups reçus la veille. "Elle est souvent frappée par le prévenu et elle en a ras le bol", dénonce Sandrine Vairon, procureure de division de Charleroi. L'adolescente ne s'arrête pas là et dévoile les violences sexuelles dont elle est victime. "Parfois, il me fait comme il fait à maman", balance la mineure. Elle explique que Jules commet des attouchements sur tout le corps et lui caresse le sexe.





Dans le garage ou dans la conciergerie

Ce lundi après-midi, le papa adoptif confirme les dires de sa fille. Jules évoque trois actes sexuels où il a violé sa propre fille.

"Il y a eu une scène dans le garage, une autre dans la voiture et une troisième dans le local du concierge d'un bloc d'immeuble. La première fois a eu lieu il y a trois ans et le dernier viol deux semaines avant l'audition de la victime"

, précise le parquet. L'une des sœurs de la victime dénonce elle aussi, par la suite, des attouchements commis par son père.

L'indigne père adoptif confirme également avoir frappé ses trois enfants,

"en donnant des claques de temps en temps, comme un parent le fait vers son enfant

", explique-t-il. Déjà condamné à de lourdes peines pour des faits différents, Jules écopera d'une peine de prison. Pour le parquet, sept ans de prison (avec une mise à disposition du TAP de 5 ans) doivent être prononcés.

À la défense, Me Vander Eyden plaide des mesures probatoires. Jugement le 24 octobre.