Le CPAS de Charleroi lance son appel à micro-projets hivernaux

Par aide matérielle, il est entendu l’aide apportée via l’alimentation, les vêtements, les produits d’hygiène ou encore l’accès à l’hygiène et à la santé. Depuis 2019, le CPAS de Charleroi appuie donc les micro-projets portés par des Carolos, pour les Carolos.

Cet appel à projets vise à soutenir financièrement le secteur associatif travaillant avec un public précarisé et ne bénéficiant pas toujours de moyens financiers ou humains en suffisance. Cette année, au vu de la crise énergétique, une aide ponctuelle supplémentaire aux associations destinataires de l'appel est mise en place pour les aider à faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie et leur permettre de continuer à assurer leurs missions. Le Président, Philippe Van Cauwenberghe : "Si les citoyens sont gravement impactés par l'augmentation des coûts de l'énergie, les associations venant en aide aux personnes les plus précarisées le sont également. Il est donc logique, dans la mesure de ses possibilités, que le CPAS de Charleroi donne un coup de pouce aux associations travaillant pour et avec les personnes en situation de précarité".

Le montant de la subvention octroyée sera déterminé sur la base des besoins identifiés par le porteur de l’appel à projet avec un maximum de 3.000 euros par dossier projet et un éventuel forfait complémentaire de 500 euros pour les porteurs de projet pouvant faire preuve de l’impact négatif de l’augmentation des coûts énergétiques sur leurs missions auprès du public cible.

Les candidatures doivent être rentrées pour le 7 novembre 2022 au plus tard en renvoyant le formulaire de candidature par mail à l'adresse : cellule.partenariale@cpascharleroi.be

Toutes les modalités sont précisées sur le site internet du CPAS : www.cpascharleroi.be .