Pays Noir: la BD pour tout savoir sur l'industrialisation au charbon, le droit du travail et le Bois du Cazier

Le dessinateur et scénariste Sergio Salma est fils d'Italien, il a grandi dans la région de Charleroi (Farciennes et Fontaine-l'Evêque) et c'est rendu compte dans les années 80 qu'il était... passionné par les charbonnages! "J'avais des copains fils et petit-fils de mineur. On jouait sur les terrils, et j'ai toujours été entouré de friche, de charbonnage... ça me fait vibrer. Et le Bois du Cazier est tellement symbolique."

La BD retrace l'histoire du Bois du Cazier - depuis sa première concession jusqu'au site de mémoire que c'est aujourd'hui , en passant bien sûr par la catastrophe de 1956, la modernisation du monde, la construction des corons, l'immigration. Elle brosse le portrait d'une époque révolue mais toujours vibrante. L'objectif, avec Pays Noir, c'est de raconter une histoire profondément humaine. Une histoire de l'industrie. Mais aussi de la façon dont le monde s'est adapté après la catastrophe du 8 août 1956 où 262 mineurs ont perdu la vie .

©Salma/Navarro/Kennes

Le personnage principal, c'est le charbonnage lui-même. Il parle en "je", nous fait voyager à travers sa vie: un bois plat, calme et sans histoire où un peu de houille dépasse, puis les mineurs qui lui grattent les entrailles pour récolter "l'or noir", les enfants de dix ans à la mine, le droit du travail, les "accidents", l'oubli durant des décennies, la transformation en patrimoine exceptionnel et en lieu de mémoire.

L'histoire a été pensée, travaillée et retravaillée avec les responsables actuels du Bois du Cazier, dont l'historienne de l'équipe, pour coller au mieux à la réalité des faits. C'est la coloriste espagnole Amelia Navarro qui se charge de la mise en couleur et des corrections sur les dessins de Sergio Salma. La BD se termine par 8 pages philosophique et pédagogique, de réflexion sur ce qu'est le Pays Noir, la mine et le Bois du Cazier.

©Salma/Navarro/Kennes

Les éditions Kennes espèrent vendre leur ouvrage dans toute la Wallonie, mais aussi en France et partout en francophonie où le sujet des charbonnages peut intéresser. "Pays Noir" est disponible dans toutes les bonnes librairies - et à l'accueil du Bois du Cazier. Prix public : 16,95€.